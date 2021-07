Covid, in Campania 261 positivi e 5 morti nelle ultime 48 ore. Indice di contagio al 3,5%, ricveri in cresci (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono 261 i nuovi positivi registrati oggi in Campania a fronte di 7.275 tamponi molecolari effettuati. L’Indice di contagio è del 3,5%, circa mezzo punto meno di ieri. Il dato è fornito dall’Unità di crisi della Regione aggiornandolo alle 23:59 di ieri, giovedì 22 luglio. Nel consueto bollettino pomeridiano sono indicati anche 5.981 tamponi antigenici e 5 decessi nelle ultime 48 ore (altri 2 sono avvenuti in precedenza ma registrati ieri). Sul fronte posti letto da segnalare gli 11 ricoverati nelle terapie intensive contro i 12 di ieri e i 189 degenti delle aree non ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono 261 i nuoviregistrati oggi ina fronte di 7.275 tamponi molecolari effettuati. L’diè del 3,5%, circa mezzo punto meno di ieri. Il dato è fornito dall’Unità di crisi della Regione aggiornandolo alle 23:59 di ieri, giovedì 22 luglio. Nel consueto bollettino pomeridiano sono indicati anche 5.981 tamponi antigenici e 5 decessi48 ore (altri 2 sono avvenuti in precedenza ma registrati ieri). Sul fronte posti letto da segnalare gli 11 ricoveratiterapie intensive contro i 12 di ieri e i 189 degenti delle aree non ...

Advertising

pantagruel333 : @liliaragnar @Gianmar26145917 @LaMentegatta @djnutria57 @yoygiada @LucaSucci @sdapi13 @valy_s @MinutemanItaly… - ottopagine : Covid in Campania: 261 positivi e 5 decessi - occhio_notizie : La situazione #Covid in #Campania - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 sono 261 nelle 24 ore con 7 morti (5 nelle 48 ore) - guiodic : RT @SkyTG24: Covid, De Luca sui vaccini: “Se necessario rinvieremo inizio scuola' -