Covid, il presidente dell’Iss Brusaferro: “I giovani alimentano i nuovi casi dell’epidemia” (Di venerdì 23 luglio 2021) Il numero uno dell’Istituto superiore di sanità: «Oltre il 50% tra chi ha 20 e 29 anni ha fatto almeno una dose di vaccino» Leggi su lastampa (Di venerdì 23 luglio 2021) Il numero uno dell’Istituto superiore di sanità: «Oltre il 50% tra chi ha 20 e 29 anni ha fatto almeno una dose di vaccino»

Ultime Notizie dalla rete : Covid presidente L'Iss: 'Aumentano contagi tra giovani e scende l'età dei ricoverati' ... ha dichiarato il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro. Crescono contagi tra i giovani 'Crescono da 2267 a 2958 i comuni con almeno un caso di Covid e l'incidenza mostra ...

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono cominciate ... dopo il rinvio di un anno a causa della pandemia da Covid - 19. 'Dichiaro aperti i Giochi di Tokyo'... Da Tokyo è arrivato il videomessaggio di auguri degli azzurri per il compleanno del Presidente ...

Il presidente dell’Iss Brusaferro: “I giovani alimentano i nuovi casi dell’epidemia” La Stampa Covid, ecco l'età media dei contagi e dei ricoveri in Italia. L'Iss: variante Delta ha superato l'Alfa Aumentano i contagi tra i giovani e scende l'età delle persone ricoverate in ospedale nelle aree Covid. Sono i dati emersi dalla conferenza stampa al ministero della ...

Infermieri (vaccinati) minacciati dai No Vax con migliaia di sms Intimidazioni inviate via whatsapp, su Facebook o recapitate agli ordini professionali direttamente nella casella di posta istituzionale. I No Vax sono disposti a tutto pur di ostacolare la campagna v ...

