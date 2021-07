COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: boom di contagi in Irpinia (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 474 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 15 persone: – 1, residente nel comune di Ariano Irpino; – 1, residente nel comune di Avella; – 3, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Cesinali; – 1, residente nel comune di Mercogliano; – 1, residente nel comune di Montoro; – 2, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale; – 1, residente nel comune di Prata PU; – 1, residente nel comune di Quadrelle; – 1, residente nel comune di San Sossio Baronia; – 2, residenti nel comune di Serino. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 474 tamponi effettuati sono risultate positive al15 persone: – 1, residente nel comune di Ariano Irpino; – 1, residente nel comune di Avella; – 3, residenti nel comune di; – 1, residente nel comune di Cesinali; – 1, residente nel comune di Mercogliano; – 1, residente nel comune di Montoro; – 2, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale; – 1, residente nel comune di Prata PU; – 1, residente nel comune di Quadrelle; – 1, residente nel comune di San Sossio Baronia; – 2, residenti nel comune di Serino. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui ...

