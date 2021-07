Covid: i ricoveri in terapia intensiva sono stabili. Boom di vaccinazioni (Di venerdì 23 luglio 2021) AGI - È ancora in crescita la curva epidemica da coronavirus in Italia: i nuovi casi sono 5.143, ed è la seconda volta da due mesi a questa parte che è sopra i cinquemila (il giorno precedente erano stati 5.057). Il numero di tamponi è pari a 237.635 (quasi 18mila in più del 22 luglio) e il tasso di positività scende al 2,1% dal 2,3% del giorno prima. I decessi sono 17 (il giorno prima 15), per un totale di 127.937 vittime dall'inizio dell'epidemia. In aumento il numero di ricoverati: nei reparti ordinari risultano 170 i nuovi ricoveri, portando il totale a 1.304; sono invece in sostanza stabili le ... Leggi su agi (Di venerdì 23 luglio 2021) AGI - È ancora in crescita la curva epidemica da coronavirus in Italia: i nuovi casi5.143, ed è la seconda volta da due mesi a questa parte che è sopra i cinquemila (il giorno precedente erano stati 5.057). Il numero di tamponi è pari a 237.635 (quasi 18mila in più del 22 luglio) e il tasso di positività scende al 2,1% dal 2,3% del giorno prima. I decessi17 (il giorno prima 15), per un totale di 127.937 vittime dall'inizio dell'epidemia. In aumento il numero di ricoverati: nei reparti ordinari risultano 170 i nuovi, portando il totale a 1.304;invece in sostanzale ...

