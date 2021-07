Covid, gruppo di studenti italiani positivi rientra da Malta con volo speciale (Di venerdì 23 luglio 2021) Un gruppo di studenti italiani tuttora positivi al SARS-CoV-2 rientrerà questa sera da Malta con un volo speciale organizzato dall’ente nazionale del turismo maltese (Mta), che dovrebbe partire entro le 18 e che atterrerà a Fiumicino. Le modalità di accoglienza sul territorio nazionale, a tutela della salute pubblica, sono state messe a punto dal Ministero della Salute, sotto il coordinamento della Protezione Civile, e con il coinvolgimento della Croce Rossa Italiana e delle Aziende Sanitarie Locali, spiegano fonti informate. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 luglio 2021) Undituttoraal SARS-CoV-2 rientrerà questa sera dacon unorganizzato dall’ente nazionale del turismo maltese (Mta), che dovrebbe partire entro le 18 e che atterrerà a Fiumicino. Le modalità di accoglienza sul territorio nazionale, a tutela della salute pubblica, sono state messe a punto dal Ministero della Salute, sotto il coordinamento della Protezione Civile, e con il coinvolgimento della Croce Rossa Italiana e delle Aziende Sanitarie Locali, spiegano fonti informate. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

