Covid | Giani e il piano di emergenza | Obiettivo 5 milioni di dosi entro il 30 settembre

(Di venerdì 23 luglio 2021) Il presidente della Regione Toscana, Eugenio, invita a vaccinarsi e spiega le misure diadottate: last minute aperti, 800milapronte per agosto e obbiettivo 5di...

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio, invita a vaccinarsi e spiega le misure di emergenza adottate: last minute aperti, 800mila dosi pronte per agosto e obbiettivo 5 milioni di dosi somministrate entro ......della Regione Toscana di escludere Volterra dalle sedi indicate per il ricovero dei pazienti... Il presidenteaveva promesso 3/4 letti di intensiva a Volterra e noi adesso siamo in attesa di ...4.302.393 casi, 127.920 morti, 4.119.607 guariti, 54.866 malati. Dati Protezione Civile del 22 luglio 2021. I tamponi eseguiti sono stati 219.778, ...“L’obiettivo è arrivare a superare 5 milioni di dosi somministrate entro il 30 settembre“. Così il presidente della Regione Eugenio Giani durante un aggiornamento sulla diffusione del coronavirus in T ...