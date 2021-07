Covid: gestore 'Musica' di Riccione, 'rischiamo di saltare in aria' (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug. (Adnkronos) - “rischiamo di saltare in aria”. Tito Pinton, gestore di discoteche, dal celebre 'Muretto' di Jesolo al 'Musica' di Riccione, dove è approdato recentemente, usa poche parole per descrivere la situazione in cui si trova il settore al quale non è stato concesso il permesso di riaprire e di ricominciare a lavorare. “Perché solo noi siamo chiusi? Il 25 giugno il Cts – ricorda all'AdnKronos - ha dato il proprio parere favorevole alla riapertura delle discoteche al 50%. Allora qual è il problema? E' politico a questo punto. Perché negli stadi si può entrare. I 35mila ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug. (Adnkronos) - “diin”. Tito Pinton,di discoteche, dal celebre 'Muretto' di Jesolo al '' di, dove è approdato recentemente, usa poche parole per descrivere la situazione in cui si trova il settore al quale non è stato concesso il permesso di riaprire e di ricominciare a lavorare. “Perché solo noi siamo chiusi? Il 25 giugno il Cts – ricorda all'AdnKronos - ha dato il proprio parere favorevole alla riapertura delle discoteche al 50%. Allora qual è il problema? E' politico a questo punto. Perché negli stadi si può entrare. I 35mila ...

