Covid Fvg oggi, 56 contagi: bollettino 23 luglio (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono 56 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 23 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Non sono stati registrati morti da ieri. Nel dettaglio. su 4.213 tamponi molecolari sono stati rilevati 43 nuovi contagi con una percentuale di positività del'1,02%. Sono inoltre 1.469 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 13 contagi (0,88%). Nella giornata odierna non si registrano decessi e nessuno è ricoverato in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 9, comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo ...

