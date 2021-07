Covid e scuola, De Luca: “Pronti a ritardare inizio delle lezioni per raggiungere immunità” (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiConsueto appuntamento del venerdì con Vincenzo De Luca. Il presidente della Regione Campania ha parlato attraverso facebook facendo il punto della situazione sull’emergenza Covid. Il primo pensiero, però, è per Emanuele Melillo, il giovane autista di minibus morto a Capri. Covid Siamo in un momento difficile. Occorre affidarsi alla ragione e chiarire gli obiettivi. C’è una ripresa fortissima dei contagi, oltre 5mila in Italia. Per evitare di cadere in un clima sbagliato di depressione e angoscia bisogna dare informazioni corrette. Rispetto a un anno fa abbiamo due elementi positivi che ci restituiscono ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiConsueto appuntamento del venerdì con Vincenzo De. Il presidente della Regione Campania ha parlato attraverso facebook facendo il punto della situazione sull’emergenza. Il primo pensiero, però, è per Emanuele Melillo, il giovane autista di minibus morto a Capri.Siamo in un momento difficile. Occorre affidarsi alla ragione e chiarire gli obiettivi. C’è una ripresa fortissima dei contagi, oltre 5mila in Italia. Per evitare di cadere in un clima sbagliato di depressione e angoscia bisogna dare informazioni corrette. Rispetto a un anno fa abbiamo due elementi positivi che ci restituiscono ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Dal decreto Covid di oggi sono rimasti fuori scuola, trasporti e lavoro. Questi temi saranno affrontati in un seco… - MediasetTgcom24 : Scuola, Sileri: 'Difficile ricominciare in presenza a settembre' #covid - Adnkronos : #Scuola e #greenpass, istituto di Napoli lo richiederà a docenti e studenti. #covid - anteprima24 : ** #Covid e scuola, De Luca: 'Pronti a ritardare inizio delle lezioni per raggiungere immunità' **… - infoitinterno : Covid, dall’inizio della pandemia contagiati 2.800 docenti tra scuola e università. Rapporto Inail -