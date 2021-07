Covid: due nuove zone rosse nell'agrigentino, prorogata Gela (Di venerdì 23 luglio 2021) Palermo, 23 lug. (Adnkronos) - Due nuove "zone rosse", una proroga e una revoca in Sicilia. Lo dispone un'ordinanza del presidente della Regione nello Musumeci, appena firmata, a seguito delle relazioni delle Aziende sanitarie provinciali di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Le nuove restrizioni a seguito del considerevole numero di positivi al Covid, in vigore da domenica 25 a giovedì 29 luglio, riguardano i Comuni di San Giovanni Gemini e Cammarata, nell'agrigentino. Proroga, sempre fino al 29, per Gela, in provincia di Caltanissetta. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Palermo, 23 lug. (Adnkronos) - Due", una proroga e una revoca in Sicilia. Lo dispone un'ordinanza del presidente della Regioneo Musumeci, appena firmata, a seguito delle relazioni delle Aziende sanitarie provinciali di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Lerestrizioni a seguito del considerevole numero di positivi al, in vigore da domenica 25 a giovedì 29 luglio, riguardano i Comuni di San Giovanni Gemini e Cammarata,. Proroga, sempre fino al 29, per, in provincia di Caltanissetta. ...

