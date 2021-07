Covid, da lunedì in Piemonte vaccini ai ragazzi senza prenotazione (Di venerdì 23 luglio 2021) Da lunedì in Piemonte i ragazzi tra i 12 e i 19 anni potranno essere vaccinati contro il Covid presentandosi in qualunque hub della Regione senza prenotazione. Lo annuncia il presidente del Piemonte ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 luglio 2021) Daintra i 12 e i 19 anni potranno essere vaccinati contro ilpresentandosi in qualunque hub della Regione. Lo annuncia il presidente del...

Ultime Notizie dalla rete : Covid lunedì Green pass, continua lo scontro. Meloni: "Da Draghi parole di terrore" Sul fatto che in merito alla questione Covid si possa rompere l'asse FI - Lega, Gelmini si è detta ...che senza questo decreto ci saremmo trovati con regioni di nuovo in giallo già da lunedì prossimo. ...

Wall Street: future in rialzo (Dj+0,54%), indici in recupero grazie a solidi rapporti sugli utili Restano di sottofondo le preoccupazioni per l'aumento dei casi di Covid - 19 negli Usa, dove nelle ultime due settimane si e' registrato un incremento del 55%, soprattutto negli stati con un basso ...

