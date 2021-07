Covid | Brusaferro | “Ospedalizzazioni? Vaccinazione completa garantisce protezione elevata Tra i non vaccinati maggiori contagi”

(Di venerdì 23 luglio 2021) “Preoccupa la quota, che è significativa, di popolazione sopra i 50 anni che non ha fatto la prima dose. Come si vede, laper quanto riguarda le. Anche la curva che riguarda iha un doppio andamento: quella riferibile alle persone vaccinate è quasi non percepibile se messa in scala con quella riferibile ai non“. A dirlo, nel corso della conferenza stampa al ministero della Salute sulla situazione epidemiologica in Italia, è il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio ...

... Silvio. APPROFONDIMENTI IL RAPPORTO Vaccino, crollo dei contagi sul lavoro dopo la campagna di... LE NUOVE MISURE Green Pass per ristoranti, bar e matrimoni: ecco quando serve e......'Crescono da 2.267 a 2.958 i comuni con almeno un caso die l'incidenza mostra come in quasi tutte le regioni vi sia una marcata crescita. La crescita è ... Silvio, alla conferenza ...ROMA - "Crescono da 2267 a 2958 i comuni con almeno un caso di Covid e l'incidenza mostra come in quasi tutte le regioni vi sia una marcata crescita. La crescita è caratterizzata 10-19 e 20-29 anni e ...«L'età media dei ricoveri in terapia intensiva è 55 anni. L'Rt si proietta a 1.55. Incidenza raddoppiata, ma limitato impatto su ospedali» ...