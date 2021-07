Covid | bollettino dei contagi in Italia e Lombardia di oggi 23 luglio

Advertising

borghi_claudio : Il nostro SPERANZA vuol pensare di cancellare libertà fondamentali in un giorno in cui il bollettino (da cancellare… - SkyTG24 : Covid, le notizie di oggi. Via libera al Decreto, dal 6 agosto obbligo di #Greenpass - zazoomblog : Covid oggi Lazio: 854 contagi 544 a Roma. Bollettino 23 luglio - #Covid #Lazio: #contagi #Roma. - lifestyleblogit : Covid oggi Lazio: 854 contagi, 544 a Roma. Bollettino 23 luglio - - zazoomblog : Campania il bollettino Covid: 261 positivi tasso al 35% - #Campania #bollettino #Covid: -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

I DATI DI IERI Coronavirus in Italia, ildi giovedì 22 luglio del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 5.057 su 219.778 tamponi (ieri erano stati 4.IL, Rt in salita a 1,26: variante Delta dominante e aumento... L'EPIDEMIA, il pentimento in ospedale di chi non si è vaccinato:... L'EPIDEMIA Green pass o tampone, ordinanza di ...Come di consueto il ministero della Salute, di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità e le amministrazioni delle singole regioni, diramerà il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato a ...La Asl di Rieti, su indicazione della Regione Lazio, ricorda che è operativo il Piano per tutelare dalle ondate di calore i cittadini più a rischio, in particolare le persone dai 65 anni in su. L’obie ...