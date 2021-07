Covid: a Sydney situazione è diventata 'emergenza nazionale' (Di venerdì 23 luglio 2021) L'epidemia di coronavirus in rapida crescita a Sydney è diventata una "emergenza nazionale", hanno affermato le autorità australiane ammettendo che il lockdown, in vigore da quasi un mese, non è ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 luglio 2021) L'epidemia di coronavirus in rapida crescita auna "", hanno affermato le autorità australiane ammettendo che il lockdown, in vigore da quasi un mese, non è ...

Troppi casi Covid in Australia: la nuova Zelanda sospende i viaggi aerei ... compresi i residenti delle città di Sydney e Melbourne, sono al momento sotto rigide restrizioni di movimento, dopo la ripresa dei contagi, legati alla variante Delta del Covid. Lo stato del New ...

Troppi casi Covid in Australia: la nuova Zelanda sospende i viaggi aerei La bolla che ha consentito di viaggiare tra i due Paesi senza fare quarantene era operativa da aprile. La premier neozelandese: "La decisione si è imposta perché era a rischio la salute dei cittadini" ...

L'epidemia di coronavirus in rapida crescita a Sydney è diventata una "emergenza nazionale", hanno affermato le autorità australiane ammettendo che il lockdown, in vigore da quasi un mese, non è riuscito finora a fermare un focolaio di variante Delta.