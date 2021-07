Covid, a Napoli martedì 27 open day per la prima dose di Pfizer: disponibili 4 mila dosi (Di venerdì 23 luglio 2021) open day per la somministrazione della prima dose di vaccino Pfizer martedì 27 luglio a Napoli. Lo annuncia la Asl Napoli 1 Centro “per offrire quante più occasioni possibili a quanti devono ancora scegliere di vaccinarsi”. L’open day prima dose sarà aperto a tutte le fasce d’età e il vaccino previsto è Pfizer, con seconda dose prevista a 21-35 giorni. Sono 4 mila le dosi previste. L’open day é aperto ai soli cittadini residenti a ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 luglio 2021)day per la somministrazione delladi vaccino27 luglio a. Lo annuncia la Asl1 Centro “per offrire quante più occasioni possibili a quanti devono ancora scegliere di vaccinarsi”. L’daysarà aperto a tutte le fasce d’età e il vaccino previsto è, con secondaprevista a 21-35 giorni. Sono 4lepreviste. L’day é aperto ai soli cittadini residenti a ...

