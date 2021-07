Covid | 5 143 nuovi casi su 237mila tamponi e 17 morti

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Salgono ancora i casi Covid in Italia. Sono 5.143 i positivi nelle ultime 24 ore. Ieri 5.057, 17 le v… - FirenzePost : Covid Italia, 23 luglio: 17 morti (+2), 5.143 positivi (+76), tasso al 2,16% - zazoomblog : Covid Italia 5.143 contagi e 17 morti: bollettino 23 luglio - #Covid #Italia #5.143 #contagi #morti: - ValeRossignoli : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Salgono ancora i casi Covid in Italia. Sono 5.143 i positivi nelle ultime 24 ore. Ieri 5.057, 17 le vittime… - DedeVincenzo : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Salgono ancora i casi Covid in Italia. Sono 5.143 i positivi nelle ultime 24 ore. Ieri 5.057, 17 le vittime… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 143

Agenzia ANSA

Lieve aumento (+70) per i ricoveri ordinari Sono 5.i test positivi al coronavirus registrati in ...GIORNO In calo le terapie intensive Sono 155 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per...ROME, JUL 23 - There have been 5,new cases of- 19 in Italy in the last 24 hours, and 17 more victims of the virus, the health ministry said Friday. That compares to 5,057 new cases and 15 more victims Thursday. Some 237,...Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 23 luglio. I casi nelle ultime 24 ore sono stati 5.143 (ieri 5.057) per complessivi 4.307.535 ...Cresconoi ricoveri ordinari, 1.304 (+70), lievissima flessione delle terapie intensive a 155 (-3) con 10 nuovi ingressi (ieri 12). In isolamento domiciliare vi sono 57.293 persone covid-italia-23-lugl ...