Covid, 5.143 nuovi casi e 17 decessi in 24 ore (Di venerdì 23 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Più contenuto, rispetto ai giorni scorsi, l'incremento dei casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi, a leggere i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute sono 5.143, un incremento di 86 unità, a fronte di un numero superiore di tamponi effettuati, 237.635 e che fa flettere il tasso di positività al 2,16%. I deceduti sono 17 (+2).I guariti sono 1.239; prosegue anche oggi la costante crescita degli attuali positivi, +3.886 facendo toccare il numero totale di 58.752. A crescere sono pure i ricoveri ordinari, 1.304 (+70), lievissima flessione delle terapie intensive a 155 (-3) con 10 ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Più contenuto, rispetto ai giorni scorsi, l'incremento deiin Italia nelle ultime 24 ore. Ipositivi, a leggere i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute sono 5.143, un incremento di 86 unità, a fronte di un numero superiore di tamponi effettuati, 237.635 e che fa flettere il tasso di positività al 2,16%. I deceduti sono 17 (+2).I guariti sono 1.239; prosegue anche oggi la costante crescita degli attuali positivi, +3.886 facendo toccare il numero totale di 58.752. A crescere sono pure i ricoveri ordinari, 1.304 (+70), lievissima flessione delle terapie intensive a 155 (-3) con 10 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Salgono ancora i casi Covid in Italia. Sono 5.143 i positivi nelle ultime 24 ore. Ieri 5.057, 17 le v… - SilvestriP : Coronavirus Italia, Bollettino del 23 luglio 2021: 5.143 nuovi casi e 17 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19 #Oxford… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, 5.143 nuovi casi e 17 decessi in 24 ore - - Bianca34874951 : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Salgono ancora i casi Covid in Italia. Sono 5.143 i positivi nelle ultime 24 ore. Ieri 5.057, 17 le vittime… - luigiasero : Ultime Covid Italia: 17 decessi e 5.143 contagi. In Sicilia due vittime -