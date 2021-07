Covid-19, la situazione sui ricoveri all’ospedale San Pio (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Restano due i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati al San Pio di Benevento. Lo rende noto il bollettino diramato dall’Azienda Ospedaliera, che non presenta divergenze rispetto all’aggiornamento di ieri. I due positivi, entrambi della provincia di Benevento, sono ricoverati nel reparto ‘malattie infettive’. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Restano due i pazienti positivi al-19 ricoverati al San Pio di Benevento. Lo rende noto il bollettino diramato dall’Azienda Ospedaliera, che non presenta divergenze rispetto all’aggiornamento di ieri. I due positivi, entrambi della provincia di Benevento, sono ricoverati nel reparto ‘malattie infettive’. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

