Covid 19 in Campania, bollettino del 22 luglio: 261 nuovi positivi (Di venerdì 23 luglio 2021) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, giovedì 22 luglio, parla di 261 nuovi positivi su 7275 tamponi analizzati. L'ultimo bollettino sui contagi da Covid 19 in Campania, aggiornato a ieri, giovedì 22 luglio, parla di 261 nuovi positivi su 7275 tamponi analizzati. Secondo i dati dell'Unità di Crisi della Regione Campania, si registrano

