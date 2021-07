Covid-19, Giappone vuole accelerare vaccinazione: si valuta nuovo accordo con Pfizer (Di venerdì 23 luglio 2021) Dal Giappone arrivano novità in merito alla vaccinazione. In virtù della recente risalita della curva dei contagi, il Governo sta infatti valutando di stringere un nuovo accordo con Pfizer. Nel mese di giugno erano state 100 milioni le dosi ricevute, secondo alcuni media locali. Tuttavia, tale accordo prevedeva anche 70 milioni di dosi tra luglio e settembre ed altre 20 milioni prima della fine di ottobre. La speranza dei vertici nipponici è quella di anticipare quest’ultima dotazione allo scopo di velocizzare il processo di vaccinazione. I numeri ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 luglio 2021) Dalarrivano novità in merito alla. In virtù della recente risalita della curva dei contagi, il Governo sta infattindo di stringere uncon. Nel mese di giugno erano state 100 milioni le dosi ricevute, secondo alcuni media locali. Tuttavia, taleprevedeva anche 70 milioni di dosi tra luglio e settembre ed altre 20 milioni prima della fine di ottobre. La speranza dei vertici nipponici è quella di anticipare quest’ultima dotazione allo scopo di velocizzare il processo di. I numeri ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Giappone LIVE Olimpiadi Tokyo, cerimonia apertura in DIRETTA: Viviani - Rossi portabandiera dell'Italia, l'ordine di sfilata Le norme Covid impongono che la sfilata degli atleti sarà più lenta e durerà più del solito: le ... la Grecia aprirà la parata in quanto culla dell'olimpismo, il Giappone la chiuderà in qualità di ...

Le Olimpiadi dei nuovi peccati politicamente corretti Prima di tutto perché, come suggerisce la data stessa, iniziano con un anno di ritardo a causa del Covid. In secondo luogo perché i contagi, in Giappone, sono in crescita e 91 casi sono direttamente ...

Covid-19, variante delta spaventa il Giappone olimpico Agenzia askanews Olimpiadi Tokyo, la Repubblica Ceca apre un’indagine interna dopo il sesto contagio Il Comitato Olimpico Nazionale della Repubblica Ceca ha aperto un'indagine interna dopo il sesto contagio registrato alle Olimpiadi di Tokyo: secondo Inside The Games si vogliono capire i motivi di qu ...

Di Paola “Tokyo trasferta impegnativa ma daremo il massimo” TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – “E’ un bel risultato di cui siamo orgogliosi. Non era scontato poter rappresentare tutte le discipline e invece ci siamo riusciti. I nostri atleti hanno svolto un lavoro ...

