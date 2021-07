Covid-19 Europa: mappe Ecdc, rosso scuro Olanda e Spagna, alcune regioni italiane gialle come Francia e Belgio (Di venerdì 23 luglio 2021) Nelle mappe aggiornate del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), Lazio, Veneto, Sicilia e Sardegna si trovano in zona gialla, come buona parte della Francia e del Belgio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 23 luglio 2021) Nelleaggiornate del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (), Lazio, Veneto, Sicilia e Sardegna si trovano in zona gialla,buona parte dellae delL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : La totale eliminazione delle restrizioni anti Covid nel Regno Unito è una scelta 'pericolosa e immorale' per tutto… - Agenzia_Ansa : Covid, è scattato il Freedom Day: in Inghilterra stop alle restrizioni. Scozia e Galles mantengono l'obbligo di mas… - bedel1945 : L'UE approva il vaccino Moderna per i giovani di 12-17 anni L'Ema ha approvato venerdì l'uso del vaccino Covid Mode… - FirenzePost : Covid-19 Europa: mappe Ecdc, rosso scuro Olanda e Spagna, alcune regioni italiane gialle come Francia e Belgio - MicheleN967 : @MatteoF1989 @Ele_ama85 @PersilQ @EnricoLetta Purtroppo il bimbo mi ha bloccato dopo vari insulti però dimostriamo… -