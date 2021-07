Covid-19 | bollettino 23 luglio | 5 143 contagiati e 17 decessi

Advertising

borghi_claudio : Il nostro SPERANZA vuol pensare di cancellare libertà fondamentali in un giorno in cui il bollettino (da cancellare… - SkyTG24 : Covid, le notizie di oggi. Via libera al Decreto, dal 6 agosto obbligo di #Greenpass - infoitscienza : Covid Italia 23 luglio, bollettino: i dati del contagio - lucarango88 : ??Bollettino completo #Lombardia #Covid_19 #23luglio Casi +691(848.281 +0,08%) Deceduti +1(33.815 +0%) Guariti +194… - irpiniatimes1 : COVID-19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 23 LUGLIO 2021 (ORE 17.30) -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Toscana,: 470 positivi Giani: "Cinque milioni di dosi di vaccino entro settembre" Oltre 4.000 over - 60, in precedenza indecisi, hanno prenotato la prima dose sul portale online e ...Sono 237.635 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Diciassette le vittime. Scattano i nuovi parametri per i colori delle Regioni. Contano le ...In merito all’emergenza Coronavirus in Italia, la Protezione Civile ha diffuso il nuovo bollettino nazionale relativo alle ultime 24 ore. In Italia i nuovi positivi sono 5.143 , mentre ci sono stati ...In Italia oggi, venerdì 23 luglio 2021, si sono registrati 5.143 nuovi casi e 17 morti per Covid. Ieri erano stati registrati 5.057 nuovi casi e 15 morti. In totale sono stati effettuati 237.635 ...