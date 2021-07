Così si evitano nuove chiusure e il ritorno al coprifuoco | spiega la ministra Gelmini

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 23 luglio 2021) «L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire. Sostanzialmente è: non ti vaccini, ti ammali e muori. Oppure: non ti vaccini, contagi, lui o lei muore. E poi senza vaccinazione si deve chiudere di nuovo tutto». Il presidente del Consiglio Mario Draghi lo ha detto con durezza nella conferenza stampa di presentazione del nuovo decreto che introduce il Green Pass obbligatorio dal prossimo 6 agosto sopra i 12 anni. Mentre l’indice di contagio Rt nell’ultimo monitoraggio segna 1,26, contro lo 0,91 della scorsa settimana. Il passaporto vaccinale non sarà alla francese, ma non si allontana molto da quello di Macron. Draghi ha voluto la certificazione verde con l’obiettivo ...