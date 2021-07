"Cos'hanno trovato nei magazzini". Irene Pivetti, piovono guai: mascherine farlocche, sequestro milionario (Di venerdì 23 luglio 2021) piovono guai su Irene Pivetti. La società della ex presidente leghista della Camera è stata oggetto di un nuovo sequestro di mascherine. La Only Italy Logistic Scarl importa dispositivi di protezione individuale dalla Cina. A metà giugno scorso, le Fiamme gialle di Savona avevano bloccato 1 milione e 200 mila Ffp2 nei magazzini di Segrate, mascherine destinate alla Protezione civile. Il secondo stock, ricorda il Fatto quotidiano, di altre 147mila mascherine modello Kn95 si trovava a Pisa nel deposito dell'Ente di supporto tecnico ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021)su. La società della ex presidente leghista della Camera è stata oggetto di un nuovodi. La Only Italy Logistic Scarl importa dispositivi di protezione individuale dalla Cina. A metà giugno scorso, le Fiamme gialle di Savona avevano bloccato 1 milione e 200 mila Ffp2 neidi Segrate,destinate alla Protezione civile. Il secondo stock, ricorda il Fatto quotidiano, di altre 147milamodello Kn95 si trovava a Pisa nel deposito dell'Ente di supporto tecnico ...

