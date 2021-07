Cosa ha deciso il Consiglio dei ministri sul green pass (Di venerdì 23 luglio 2021) Il presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi (foto: Roberto Monaldo/Getty Images)Dal prossimo 6 agosto il green pass sarà obbligatorio per andare al cinema e a teatro, per consumare al chiuso nei ristoranti o al tavolo nei bar e per partecipare a tutti i tipi di eventi aperti al pubblico (ma non a messa). Sono invece esclusi dall’utilizzo del green pass i centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione. È quanto deciso ieri, 22 luglio, durante il Consiglio dei ministri convocato per varare ... Leggi su wired (Di venerdì 23 luglio 2021) Il presidente deldeiMario Draghi (foto: Roberto Monaldo/Getty Images)Dal prossimo 6 agosto ilsarà obbligatorio per andare al cinema e a teatro, per consumare al chiuso nei ristoranti o al tavolo nei bar e per partecipare a tutti i tipi di eventi aperti al pubblico (ma non a messa). Sono invece esclusi dall’utilizzo deli centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione. È quantoieri, 22 luglio, durante ildeiconvocato per varare ...

Advertising

ilpost : Cosa ha deciso il governo sul Green Pass - mpuffitato : comunque ieri ero in chiamata con le mie amiche mentre cucinavo e abbiamo deciso il nome del mio alterego 'mamma Ci… - fran_rom_corr : RT @StartMagNews: #GreenPass: che cosa ha deciso il consiglio dei ministri sull’estensione e che cosa ha detto il presidente del Consiglio,… - Annalis80790333 : RT @fabrizioparati: 'Dopo aver ascoltato le lezioni di Heidegger, disse uno studente, sono fermamente deciso, ma non so a che cosa'. ???? - TorciaPolitica : RT @StartMagNews: #GreenPass: che cosa ha deciso il consiglio dei ministri sull’estensione e che cosa ha detto il presidente del Consiglio,… -