Coronavirus, venerdì 23 luglio: sono 854 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma – “Oggi nel Lazio, su oltre 10mila tamponi e oltre 20mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 854 nuovi casi positivi, 1 decesso, i ricoverati sono 183 (+33), le terapie intensive sono 30 (+1), i guariti sono 107. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 8,2% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,8%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. A Roma i nuovi casi sono 544. Nella Asl Roma 1: 209 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma – “Oggi nel, su oltre 10mila tamponi e oltre 20mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 854casi positivi, 1 decesso, i ricoverati183 (+33), le terapie intensive30 (+1), i guariti107. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 8,2% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,8%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. A Roma icasi544. Nella Asl Roma 1: 209casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o ...

PalermoToday : Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 23 luglio 2021: i casi Covid regione per regione - romatoday : Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 23 luglio 2021: i casi Covid regione per regione - infoitinterno : Coronavirus: 36 nuovi casi a Livorno, 10 in provincia, 470 in Toscana. Il bollettino di venerdì 23 luglio - LaNotiziaQuoti : Sono 129 i nuovi casi di Coronavirus in Umbria registrati nelle ultime 24 ore: questo il quadro che emerge dall’agg… - Today_it : Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 23 luglio 2021: i casi Covid regione per regione -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus venerdì Coronavirus, le previsioni del bilancio del 23 luglio 2021: 4.802 contagi ( - 5%) ... di concerto con l'Istituto Superiore di Sanità e le amministrazioni delle singole regioni, diramerà il bilancio dell'emergenza coronavirus aggiornato a venerdì 23 luglio. Nella giornata precedente ...

Coronavirus: 131 casi positivi in Puglia, 20 in provincia di Brindisi ... informa che oggi venerdì 23 luglio 2021 in Puglia, sono stati registrati 10.887 test per l'infezione da Covid - 19 coronavirus e sono stati registrati 131 casi positivi: 39 in provincia di Bari, 20 ...

La situazione di venerdì 23 luglio sul Coronavirus in Campania Fanpage.it ... di concerto con l'Istituto Superiore di Sanità e le amministrazioni delle singole regioni, diramerà il bilancio dell'emergenzaaggiornato a23 luglio. Nella giornata precedente ...... informa che oggi23 luglio 2021 in Puglia, sono stati registrati 10.887 test per l'infezione da Covid - 19e sono stati registrati 131 casi positivi: 39 in provincia di Bari, 20 ...