Coronavirus Sicilia, 484 nuovi contagi: 'guidano' Caltanissetta e Agrigento (Di venerdì 23 luglio 2021) In Sicilia 484 nuovi contagiati Covid e due decessi che fanno salire i casi totali a 237.902 e quello delle vittime a 6.023. Gli attuali positivi sono 6.903, +300; i guariti 224.976, +182. Il maggior ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 23 luglio 2021) In484ati Covid e due decessi che fanno salire i casi totali a 237.902 e quello delle vittime a 6.023. Gli attuali positivi sono 6.903, +300; i guariti 224.976, +182. Il maggior ...

Advertising

TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: #Coronavirus, 484 nuovi casi in #Sicilia. I tamponi effettuati sono 15.413, due i decessi - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus, 484 nuovi casi (10.2 % dei tamponi) in Sicilia di cui a Messina) è stato pubblicat… - TgrRaiSicilia : #Coronavirus, 484 nuovi casi in #Sicilia. I tamponi effettuati sono 15.413, due i decessi - NewSicilia : +++ #Bollettino #Covid #Sicilia +++ I nuovi casi nell'Isola #Newsicilia - ag_notizie : Covid, in Sicilia il censimento dei lavoratori non vaccinati: scontro tra Musumeci e garante della privacy… -