Coronavirus | Matteo Salvini si è vaccinato stamattina

Advertising

rudy_matrix : @AzzurraBarbuto ..ah… quindi il raffreddore è già “acqua passata”? - LocatiM : @matteo_rivi @claudiocerasa Qui è spiegato bene: - rudy_matrix : @Karm3nB .. divenuto raffreddore… - Bianca34874951 : RT @fanpage: Matteo Salvini è stato categorico al riguardo. - maya86dsl : RT @fanpage: Matteo Salvini è stato categorico al riguardo. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Matteo

Giornale di Sicilia

AncheSalvini sembrerebbe aver ricevuto il vaccino contro il. Secondo fonti vicine al Carroccio riportate dall'agenzia Agi l'ex ministro si sarebbe sottoposto alla prima inoculazione ...... eSalvini, leader della Lega, partito di estrema destra che fa parte della maggioranza, ha ... Dall'inzizio della pandemia di nuovosars - cov - 2, nel mondo sono stati registrati 192.Matteo Salvini ha avuto la prima dose contro il Coronavirus: nella foto pubblicata sui social c'è un piccolo indizio ...Al via i Giochi Olimpici XXXII a Tokyo in Giappone. Tra le 200 nazioni partecipanti anche l'Italia, che alla cerimonia d'apertura sfila in bianco e tricolore con i portabandiera Jessica Rossi ed Elia ...