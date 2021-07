Coronavirus in Toscana: zero decessi, oggi 23 luglio. Ma 470 contagi. Zona gialla esclusa da Giani (Di venerdì 23 luglio 2021) Nessun decesso per Coronavirus, oggi 23 luglio 2021, in Toscana. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, esclude la Zona gialòla, ma è sempre sensibilmente alto il numero dei nuovi contagiati: 470 (465 confermati con tampone molecolare e 5 da test rapido antigenico) con età media di 32 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 23 luglio 2021) Nessun decesso per232021, in. Il presidente della Regione, Eugenio, esclude lagialòla, ma è sempre sensibilmente alto il numero dei nuoviati: 470 (465 confermati con tampone molecolare e 5 da test rapido antigenico) con età media di 32 anni L'articolo proviene da Firenze Post.

