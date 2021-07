Coronavirus | il bollettino di oggi 23 luglio

(Di venerdì 23 luglio 2021)Italia,Covid di23: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.: la situazione Covid in ItaliaContinua la corsa all’immunità di gregge attraverso la vaccinazione di tutta la popolazione italiana. Nel corso della giornata di ieri è stato approvato infatti un nuovo decreto legge sull’utilizzo del Green Pass. Le misure sono volte al contenimento dei contagi rendendo libero l’accesso a diverse attività per tutte le persone vaccinate attraverso la certificazione verde. Sarà ...

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 975.490 (+2.072). Le persone risultate positive alsono 69.970 (+107) rispetto a ieri. Questi sono i dati ...Così il presidente della regione Veneto Luca Zaia nel presentare ilquotidiano sull'andamento epidemiologico sul territorio. Nelle ultime 24 ore in Veneto sono 669 i casi positivi ...In Lombardia sono 691 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Si registra un morto. Aumenta il numero di pazienti Covid ricoverati nei reparti Covid (142), stabile quello dei ricov ...4.302.393 casi, 127.920 morti, 4.119.607 guariti, 54.866 malati. Dati Protezione Civile del 22 luglio 2021. I tamponi eseguiti sono stati 219.778, ...