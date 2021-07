Coronavirus, i dati – Contagi giornalieri sopra i 5mila per il secondo giorno di fila: tasso di positività al 2,2%. Altri 17 morti (Di venerdì 23 luglio 2021) Per il secondo giorno di fila l’Italia fa registrare oltre 5mila casi di Coronavirus in una giornata. secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 5.143 le persone risultate positive ai test nelle ultime 24 ore, stabili rispetto alle 5.057 di ieri. Numeri che emergono a fronte, però, di un leggero aumento dei tamponi processati che nell’ultima giornata sono stati 237.635 contro i 219mila di ieri. Fattore, quest’ultimo, che permette un lieve calo del tasso di positività dal 2,3% al 2,2% di oggi. Rimane stabile anche il numero dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Per ildil’Italia fa registrare oltrecasi diin una giornata.l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 5.143 le persone risultate positive ai test nelle ultime 24 ore, stabili rispetto alle 5.057 di ieri. Numeri che emergono a fronte, però, di un leggero aumento dei tamponi processati che nell’ultima giornata sono stati 237.635 contro i 219mila di ieri. Fattore, quest’ultimo, che permette un lieve calo deldidal 2,3% al 2,2% di oggi. Rimane stabile anche il numero dei ...

