Coronavirus, forte aumento dell'indice Rt e dell'incidenza nell'ultima settimana: schizzano a 1,26 e 41. Ecco il monitoraggio dell'Iss (Di venerdì 23 luglio 2021) schizzano indice Rt e incidenza dei casi, sotto la spinta di una variante Delta ormai prevalente che fa saltare il tracciamento. L'ultimo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità fotografa il peggioramento della curva epidemiologica e la forte ripresa del contagio. Nelle bozze del report settimanale, presentato in cabina di regia, l'analisi dei dati è impietosa: l'indice Rt passa dallo 0,91 del 16 luglio a 1,26 e l'incidenza dei casi fa segnare un raddoppio, da 19 a 41 ogni 100mila abitanti. L'Iss segnala anche che la variante Delta è ormai "prevalente" nel nostro Paese.

