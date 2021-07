Coronavirus Campania | il bollettino Regione di oggi 23 luglio

Leggi su vesuvius

(Di venerdì 23 luglio 2021) Ildelladi23. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. La situazioneinContinua la corsa alle vaccinazioni per raggiungere al più presto l’immunità di gregge. L’invito del presidente Vincenzo De Luca ad indossare le mascherine e a vaccinarsi si fa sempre più forte in vista delle grande diffusione della variante Delta in tutto il territorio italiano. L’obiettivo è quello di riprendere la didattica in presenza nelle scuole a partire da settembre, per questo ...