(Di venerdì 23 luglio 2021) Cresce per il secondo giorno consecutivo il numero dei ricoveri in Campania per il Covid: al +9 di ieri si somma oggi un +5, con le degenze ordinarie che si attestano a 189. Cala invece lievemente l'...

Advertising

__lemiliano : RT @RegioneER: #Coronavirus, l'aggiornamento della @RegioneER : 474 muovi positivi su 21.511 tamponi eseguiti. Nessun decesso. L'età media… - MariucciaPoli : RT @_cieloitalia: AGGIORNAMENTO - È successo qualcosa di strano: i decessi riportati dal VAERS negli Stati Uniti a seguito di vaccinazione… - Gazzettadmilano : Coronavirus, aggiornamento 23 luglio, 1 decesso e 691 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - GazzettAvellino : Coronavirus, aggiornamento 23 luglio, 5 decessi e 261 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - Giulia08390249 : RT @_cieloitalia: AGGIORNAMENTO - È successo qualcosa di strano: i decessi riportati dal VAERS negli Stati Uniti a seguito di vaccinazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aggiornamento

Regione Emilia Romagna

Cagliari L'dell'Unità di crisi regionale Nell'ultimodell'Unità di crisi regionale sono stati riportati 261 nuovi casi di contagio dain Sardegna. Resta invariato il numero dei decessi (1.496).Cresce per il secondo giorno consecutivo il numero dei ricoveri in Campania per il Covid: al +9 di ieri si somma oggi un +5, con le degenze ordinarie che si attestano a 189. Cala invece lievemente l'...Adnkronos) – Sono 5.143 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, venerdì 23 luglio 2021, secondo i dati – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 1 ...Cresce per il secondo giorno consecutivo il numero dei ricoveri in Campania per il Covid: al +9 di ieri si somma oggi un +5, con le degenze ordinarie che si attestano a 189. Cala invece lievemente l’o ...