Advertising

ladyrosmarino : RT @infoitsalute: Coronavirus, 1.250 vaccini a disposizione dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni - infoitsalute : Coronavirus, 1.250 vaccini a disposizione dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni - Tele_Nicosia : Coronavirus. In provincia di Enna il 19 luglio aumentano i soggetti positivi, sfiorano i 250 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 250

Focus

Dopo sole 24 ore di assenza ufficiale delda Lucera, la giostra dei contagi in città ha ricominciato a girare anche abbastanza ... circa 2.000 ancora infetti e con oltrecasi solo negli ...Dal 29 luglio all'8 agosto sono 1000 gli slot aggiuntivi messi a disposizione per il Distretto della Valcamonica e 1.per il Distretto Valtellina Alto Lario, secondo il calendario consultabile ...& L'Azienda Sanitaria Locale comunica che& su 474 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 15 persone, di cui: - 1, residente nel comune di Ariano Irpino;& - 1, residente nel comune di Avel ...Altri 14 nuovi casi in un giorno: soltanto uno ha un’età compresa tra i 45 e i 64 anni. Effettuati oltre 500 test molecolari e rapidi ...