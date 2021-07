Corona virus: Italia, 58752 attualmente positivi a test (+3886 in un giorno) con 127937 decessi (17) e 4120846 guariti (1239). Totale di 4307535 casi (5143) Dati della protezione civile: effettuati 237635 tamponi (Di venerdì 23 luglio 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 58752 attualmente positivi a test (+3886 in un giorno) con 127937 decessi (17) e 4120846 guariti (1239). Totale di 4307535 casi (5143) <small class="subtitle">Dati ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 23 luglio 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(17) e).di) ...

