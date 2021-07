Contro gli assembramenti il Comune vieta anche l’asporto nelle zone della movida (Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo l’ordinanza sulla somministrazione di alcolici ora anche l’asporto di cibo e bevande è vietato dopo le 24 nelle zone della movida. La sindaca Chiara Appendino ha firmato l’ordinanza che sarà in vigore da oggi e fino al 30 novembre e varrà dalla mezzanotte e, per ora, per tutti i giorni della settimana. L’ordinanza urgente è stata decisa sulla base dell’andamento epidemiologico e della situazione in città e dopo un confronto con le associazioni di categoria, il Cosp valuterà se limitarla solo alle giornate più ‘calde’ del fine ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo l’ordinanza sulla somministrazione di alcolici oradi cibo e bevande èto dopo le 24. La sindaca Chiara Appendino ha firmato l’ordinanza che sarà in vigore da oggi e fino al 30 novembre e varrà dalla mezzanotte e, per ora, per tutti i giornisettimana. L’ordinanza urgente è stata decisa sulla base dell’andamento epidemiologico esituazione in città e dopo un confronto con le associazioni di categoria, il Cosp valuterà se limitarla solo alle giornate più ‘calde’ del fine ...

