Confindustria Campania | Traettino incontra l’ambasciatore della Corea del Sud | Rafforziamo la collaborazione

(Di venerdì 23 luglio 2021) Il Presidente di, Luigi, ha ricevuto, in piazza dei Martiri, la visita deldel Sud in Italia, Hee-Seog Kwon, presente a Napoli in occasione del G20 su Ambiente, Clima ed Energia. L’incontro, al quale hanno preso parte il console onorariodel Sud a Napoli, Dario Scalella, e il PresidentePiccola Industria, Pasquale Lampugnale, è stato l’occasione per sottolineare l’importanza dei rapporti commerciali tra l’industria ...

...5 milioni di euro, sesto in graduatoria di 21 progetti finanziati in Regione. Il progetto, realizzato con la collaborazione dell'Università del Sannio, e il sostegno di...Ad affermarlo è il vicepresidente di Confindustria Campania Vito Grassi, partecipando questo pomeriggio alla ... il Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Cambridge e la Regione, al quale si ...