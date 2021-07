Concorso Banca d’Italia per 30 esperti discipline economiche: le ultime novità sul diario prove (Di venerdì 23 luglio 2021) *aggiornamento del 23/07/2021: Nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021 è stato pubblicato il diario della prova scritta relativo al profilo C del Concorso, ovvero quello per 5 esperti con orientamento nelle discipline economico-politiche. Per questo profilo, la prova scritta si svolgerà il 15 ottobre 2021, con convocazione alle ore 10,00, presso i locali dell’Hotel «Ergife» – via Aurelia n. 619 – Roma. L’elenco dei candidati ammessi a partecipare è disponibile nella scheda del Concorso sul sito istituzionale della Banca d’Italia. Leggi l’avviso *aggiornamento del ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 23 luglio 2021) *aggiornamento del 23/07/2021: Nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021 è stato pubblicato ildella prova scritta relativo al profilo C del, ovvero quello per 5con orientamento nelleeconomico-politiche. Per questo profilo, la prova scritta si svolgerà il 15 ottobre 2021, con convocazione alle ore 10,00, presso i locali dell’Hotel «Ergife» – via Aurelia n. 619 – Roma. L’elenco dei candidati ammessi a partecipare è disponibile nella scheda delsul sito istituzionale della. Leggi l’avviso *aggiornamento del ...

