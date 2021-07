Commissione Ue: nel 2020 aumentato il contenzioso con l’Italia, in tutto 86 casi (Di venerdì 23 luglio 2021) I casi aperti per il nostro paese continuano ad aumentare dal 2017, quando erano 62. Riguardano soprattutto l'ambiente (21), la mobilità e i trasporti (13), il mercato interno (11), la fiscalità (9) e l'energia (8). L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 23 luglio 2021) Iaperti per il nostro paese continuano ad aumentare dal 2017, quando erano 62. Riguardano sopratl'ambiente (21), la mobilità e i trasporti (13), il mercato interno (11), la fiscalità (9) e l'energia (8). L'articolo proviene da Firenze Post.

