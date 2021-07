Come sta Alex Zanardi? Le novità mentre il camionista che lo ha travolto viene assolto (Di venerdì 23 luglio 2021) Era il 19 giugno 2020 quando Alex Zanardi andò incontro al secondo terribile evento della sua vita. Il campione di automobilismo prima e paraciclismo poi venne travolto da un camion mentre percorreva in handbike la strada provinciale 146 tra San Quirico d’Orcia e Pienza, in provincia di Siena, in occasione della staffetta di solidarietà ‘Obiettivo Tricolore’ promossa da atleti disabili. Da allora si sono rincorse molte voci sullo stato di salute del pilota bolognese, anche se di recente la speranza è tornata a farsi viva. In un’intervista pubblicata qualche settimana fa sul sito della BMW, la moglie ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 23 luglio 2021) Era il 19 giugno 2020 quandoandò incontro al secondo terribile evento della sua vita. Il campione di automobilismo prima e paraciclismo poi venneda un camionpercorreva in handbike la strada provinciale 146 tra San Quirico d’Orcia e Pienza, in provincia di Siena, in occasione della staffetta di solidarietà ‘Obiettivo Tricolore’ promossa da atleti disabili. Da allora si sono rincorse molte voci sullo stato di salute del pilota bolognese, anche se di recente la speranza è tornata a farsi viva. In un’intervista pubblicata qualche settimana fa sul sito della BMW, la moglie ...

