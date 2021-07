Come si vive e quanto si guadagna nella Stardust House, la scuola di influencer alle porte di Milano (Di venerdì 23 luglio 2021) Stardust è un’azienda italiana nata nel 2020: ha fatturato 1,5 milioni di euro e lavora con oltre 150 creator, cui paga uno stipendio mensile in cambio della produzione di contenuti. Questa è la storia di una di loro, che oggi sale sul palco del Giffoni Film Festival Leggi su repubblica (Di venerdì 23 luglio 2021)è un’azienda italiana nata nel 2020: ha fatturato 1,5 milioni di euro e lavora con oltre 150 creator, cui paga uno stipendio mensile in cambio della produzione di contenuti. Questa è la storia di una di loro, che oggi sale sul palco del Giffoni Film Festival

Advertising

CarloCalenda : Di ritorno da incontro con cittadini a Spinaceto. 280 giorni sul territorio. Penso per l’ennesima volta che “Come f… - SageDisaster : RT @_SpaceJay___: Sto piangendo disperatamente per aver visto interi greggi di pecore bruciate vive dalle fiamme in Sardegna, così come alt… - giadaclerici1 : RT @Anto__rus: Il mondo Inter vive il rientro dalle vacanze di Lukaku come un momento di gioia. Cioè l'amore nei confronti di questo ragazz… - GGesuh : @Pontifex_it Sarebbe più opportuno lascare che GesùH entrasse nella nostra vita anzi che ricattarlo con una preghie… - ReTwitStorm_ita : RT @lphaBlack: La #Sardegna la amano tutti, su Twitter. Sempre su Twitter, si vive il dramma dei roghi come un attacco alieno. Come un’off… -

Ultime Notizie dalla rete : Come vive Judo, subito fuori al primo turno Fabio Basile In realtà, dopo la fine della seconda guerra mondiale, i coreani residenti in Giappone, così come i ... Oggi la comunità rappresenta la minoranza etnica più rilevante del Giappone e vive una ...

Kiesenhofer la scienziata, gli Abe fratello e sorella entrambi da oro: storie di medaglie speciali ... nel senso che non vive di ciclismo: 'Ho pensato che sarebbe stata una buona idea attaccare al km 0,... mi occupo io in prima persona dei miei allenamenti, di ciò che mangio e di come gestirmi in corsa'.

Da Israele all'ombra del Duomo: come vive uno studente israeliano a Milano? | Mosaico Mosaico-cem.it In realtà, dopo la fine della seconda guerra mondiale, i coreani residenti in Giappone, cosìi ... Oggi la comunità rappresenta la minoranza etnica più rilevante del Giappone euna ...... nel senso che nondi ciclismo: 'Ho pensato che sarebbe stata una buona idea attaccare al km 0,... mi occupo io in prima persona dei miei allenamenti, di ciò che mangio e digestirmi in corsa'.