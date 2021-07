Come si vive e quanto si guadagna nella Stardust House, la scuola di influencer alle porte di Milano (Di venerdì 23 luglio 2021) Stardust è un’azienda italiana nata nel 2020: ha fatturato 1,5 milioni di euro e lavora con oltre 150 creator, cui paga uno stipendio mensile in cambio della produzione di contenuti. Questa è la storia di una di loro, che oggi sale sul palco del Giffoni Film Festival Leggi su repubblica (Di venerdì 23 luglio 2021)è un’azienda italiana nata nel 2020: ha fatturato 1,5 milioni di euro e lavora con oltre 150 creator, cui paga uno stipendio mensile in cambio della produzione di contenuti. Questa è la storia di una di loro, che oggi sale sul palco del Giffoni Film Festival

Advertising

CarloCalenda : Di ritorno da incontro con cittadini a Spinaceto. 280 giorni sul territorio. Penso per l’ennesima volta che “Come f… - anna__mia21 : RT @linciolinciu11: C'è chi le vive come emozioni chi invece come rotture di coglioni - EmanuelaSono : RT @linciolinciu11: C'è chi le vive come emozioni chi invece come rotture di coglioni - 71_cristiana : RT @Alessan90143406: Io non vorrei lasciarmi andare troppo vorrei chiedere a uno dei suoi pazienti di ricordare al suo medico che a Norimbe… - Alessan90143406 : Io non vorrei lasciarmi andare troppo vorrei chiedere a uno dei suoi pazienti di ricordare al suo medico che a Nori… -

Ultime Notizie dalla rete : Come vive Se il basket 3 contro 3 ci prende per mano e porta tutti all'oratorio ... come tante cose in questo mondo, come troppe cose, ancora, nella stessa Olimpiade. Ci siamo ... la romana Rulli è a Broni, mentre Chiara Consolini da Peschiera vive il suo professionismo senza lussi a ...

Il trionfo di Carapaz, l'uomo solo al comando che viene da lontano ... l'uomo solo al comando, che si è lasciato alle spalle due super favoriti come Wout Van Aert e ... Qui si vive di agricoltura: campi e bestiame. Il nuovo campione olimpico ha alle spalle una famiglia ...

Da Israele all'ombra del Duomo: come vive uno studente israeliano a Milano? | Mosaico Mosaico-cem.it ...tante cose in questo mondo,troppe cose, ancora, nella stessa Olimpiade. Ci siamo ... la romana Rulli è a Broni, mentre Chiara Consolini da Peschierail suo professionismo senza lussi a ...... l'uomo solo al comando, che si è lasciato alle spalle due super favoritiWout Van Aert e ... Qui sidi agricoltura: campi e bestiame. Il nuovo campione olimpico ha alle spalle una famiglia ...