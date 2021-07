"Come in guerra". Vedete questo supermercato? Variante Delta, lo sconcertante effetto riaperture | Foto (Di venerdì 23 luglio 2021) L'hanno già ribattezzata "pingdemic": è il disastroso effetto della quarantena di massa imposta in Gran Bretagna subito dopo la riapertura totale di negozi e attività. "Supermercati mezzi vuoti, pub e ristoranti chiusi, treni cancellati, metropolitana a singhiozzo, pompe di benzina a secco": il premier Boris Johnson pensava di aver superato di slancio l'emergenza coronavirus, ma l'aumento dei contagi da Variante Delta ora rischia di rimettere in ginocchio il Paese. E le immagini dei supermercati senza più merce da vendere, "saccheggiati" dai cittadini che temono di dover restare chiusi in casa per settimane, è un tuffo nei mesi bui che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) L'hanno già ribattezzata "pingdemic": è il disastrosodella quarantena di massa imposta in Gran Bretagna subito dopo la riapertura totale di negozi e attività. "Supermercati mezzi vuoti, pub e ristoranti chiusi, treni cancellati, metropolitana a singhiozzo, pompe di benzina a secco": il premier Boris Johnson pensava di aver superato di slancio l'emergenza coronavirus, ma l'aumento dei contagi daora rischia di rimettere in ginocchio il Paese. E le immagini dei supermercati senza più merce da vendere, "saccheggiati" dai cittadini che temono di dover restare chiusi in casa per settimane, è un tuffo nei mesi bui che ...

Advertising

albertocarvani : Mia mamma 86 anni qualche acciacco mi dice : sono arrivata fin qui senza mai fare l'antinfluenzale, ho passato la g… - crociangelini : RT @francofontana43: Afghanistan: 20 inutili anni di guerra con zero autocritica. Su @ilmanifesto il racconto di Enrico Calamai, diplomatic… - Spreciso : RT @francofontana43: Afghanistan: 20 inutili anni di guerra con zero autocritica. Su @ilmanifesto il racconto di Enrico Calamai, diplomatic… - aniramiznat : RT @francofontana43: Afghanistan: 20 inutili anni di guerra con zero autocritica. Su @ilmanifesto il racconto di Enrico Calamai, diplomatic… - SilviaPareschi2 : RT @francofontana43: Afghanistan: 20 inutili anni di guerra con zero autocritica. Su @ilmanifesto il racconto di Enrico Calamai, diplomatic… -

Ultime Notizie dalla rete : Come guerra VERRANNO A PRENDERCI, STATE PRONTI (di Matteo Fais) "Ascolta, qui bisogna capire che non possiamo continuare a fare come abbiamo sempre fatto. La ... Se verranno a cercarmi, sarà la guerra.

Monumentale, tragico, umano. E Sironi dipinse il Novecento ... gli autoritratti della giovinezza, dove si capisce che Sironi non dipinge come un pittore, ma come ... padre di Romana ("Io mi ricordo lo zio da piccolissima, durante la guerra, a Milano, in via ...

La sindrome da guerra fredda che ci prende quando parliamo dell’America Latina Il Fatto Quotidiano La guerra del Tigrai diventa una mostra-denuncia Guerra, violenze, la disperazione di un intera regione. "Sangue della terra", la nuova mostra di Alem Teklu (nella foto), si scaglia con forza contro la guerra civile, che dal novembre 2020 sta dilani ...

Non si ferma la guerra sui rifiuti Pronto un ricorso. E la Tari aumenta Fabriano e anche altri Comuni preparano la battaglia. "Contenuti modificati e non ne siamo stati informati". Intanto la tariffa lievita un po’ dappertutto: "Aumento consistente per famiglie con quattr ...

"Ascolta, qui bisogna capire che non possiamo continuare a fareabbiamo sempre fatto. La ... Se verranno a cercarmi, sarà la... gli autoritratti della giovinezza, dove si capisce che Sironi non dipingeun pittore, ma... padre di Romana ("Io mi ricordo lo zio da piccolissima, durante la, a Milano, in via ...Guerra, violenze, la disperazione di un intera regione. "Sangue della terra", la nuova mostra di Alem Teklu (nella foto), si scaglia con forza contro la guerra civile, che dal novembre 2020 sta dilani ...Fabriano e anche altri Comuni preparano la battaglia. "Contenuti modificati e non ne siamo stati informati". Intanto la tariffa lievita un po’ dappertutto: "Aumento consistente per famiglie con quattr ...