Come funzionano i controlli del green pass negli altri paesi

(foto: Kevin Curtis/Unsplash)Il tema di quando e in quali occasioni rendere necessario il green pass e di Come controllare il rispetto della norma è al centro del dibattito pubblico e politico del mese di luglio. Va da sé che, accanto allo stabilire le regole e al tararle in modo scientificamente sensato, è fondamentale anche verificare che la norma non resti lettera morta, ma che venga fatta rispettare attraverso un sistema di sorveglianza ed eventualmente di sanzioni ad hoc. Anche perché l'assenza di controlli significherebbe in poco tempo la totale disapplicazione della regola. Il tema pare abbastanza risolto per i ...

ladyonorato : Per avere un quadro di come funzionano i vaccini nel mondo questo è un thread utile. Emerge che dove ne hanno fatti… - Scatter50091377 : @sbonaccini Ma come è possibile che Draghi non abbia capito come funzionano i vaccini?? Di Bonaccini non mi stupisco, ma Draghi... - Marotta14Mauro : RT @Moonlightshad1: Parlano di riforma della giustizia ma non gli viene in mente di chiamare un cronista di giudiziaria che sa come funzion… - LaGentenon : RT @Moonlightshad1: Parlano di riforma della giustizia ma non gli viene in mente di chiamare un cronista di giudiziaria che sa come funzion… - jeromercg : mi appaiono i video su tik tok di come funzionano gli aborti -

Ultime Notizie dalla rete : Come funzionano Green pass, Draghi: 'Servirà per non chiudere, invitare a non vaccinarsi è invitare a morire o far morire' I vaccini funzionano e gli appelli a non vaccinarsi sono inviti a morire e far morire'. 'Oggi ... ora lo estendiamo ad altre attività e servizi come ristoranti al chiuso, spettacoli e competizioni ...

Coronavirus, il confronto tra le radiografie: effetti diversi sui polmoni tra chi è vaccinato e chi no Bastano due lastre a confronto per dimostrare che i vaccini contro il coronavirus funzionano. A fotografare gli effetti del Covid nei polmoni su chi è vaccinato e chi no è il dottor ... come finirà

