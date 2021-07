Come dimenticarsi di lei: era la dolcissima Vic ne ‘Il tempo delle mele’, oggi ha 55 anni e si mostra così (Di venerdì 23 luglio 2021) Ha vestito i panni della dolcissima Vic ne ‘Il tempo delle mele’, la ricordate? Rivederla oggi vi farà un certo effetto: resterete davvero sbalorditi. Almeno una volta nella vita, tutti hanno visto ‘Il tempo delle mele’. O, perlomeno, chi è davvero giovanissimo, ne ha sentito parlare. Quante volte abbiamo sognato una storia d’amore Come quella L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 23 luglio 2021) Ha vestito i pdellaVic ne ‘Il, la ricordate? Rivederlavi farà un certo effetto: resterete davvero sbalorditi. Almeno una volta nella vita, tutti hanno visto ‘Il. O, perlomeno, chi è davvero giovanissimo, ne ha sentito parlare. Quante volte abbiamo sognato una storia d’amorequella L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

