Come avere il green pass (Di venerdì 23 luglio 2021) Dal 5 agosto tutti gli italiani sopra i 12 anni dovranno avere il green pass per poter partecipare a varie attività. Come si ottiene? I requisiti per avere il certificato verde sono aver ricevuto almeno una dose di vaccino anti covid. Ma anche possedere un un certificato di guarigione nei precedenti sei mesi, oppure ha effettuato un test molecolare o antigenico o salivare nelle 48 ore precedenti e ha avuto esito negativo. Sul vostro telefonino riceveretem 15 giorni dopo la somministrazione del vaccino, un ssm dal ministero della Salute. Nel messaggio sarà contenuto un codice authcode con il quale ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Dal 5 agosto tutti gli italiani sopra i 12 anni dovrannoilper poter partecipare a varie attività.si ottiene? I requisiti peril certificato verde sono aver ricevuto almeno una dose di vaccino anti covid. Ma anche possedere un un certificato di guarigione nei precedenti sei mesi, oppure ha effettuato un test molecolare o antigenico o salivare nelle 48 ore precedenti e ha avuto esito negativo. Sul vostro telefonino riceveretem 15 giorni dopo la somministrazione del vaccino, un ssm dal ministero della Salute. Nel messaggio sarà contenuto un codice authcode con il quale ...

Il pentimento in ospedale di chi non si è vaccinato: 'Eravamo disinformati...' Brytney Cobia, una dottoressa che, come riporta il quotidiano The Mirror, si prende cura di ... Nessuno è immune dal rischio di ammalarsi di covid e di avere bisogno di cure.

Come scaricare il Green pass e cosa fare se non arriva il codice Corriere della Sera