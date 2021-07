Colori delle Regioni, ecco chi rischia la zona gialla con le nuove regole (Di venerdì 23 luglio 2021) Ieri il Premier Mario Draghi ha firmato il Decreto che introdurrà a partire dal 6 agosto l’obbligatorietà del green pass per accedere a tutta una serie di attività (qui tutte le regole). Ma tra le novità c’è anche la rimodulazione dei criteri che determineranno il passaggio da una zona di rischio all’altra. Un provvedimento che era nell’aria ma che è arrivato in pieno “recupero” utilizzando un paragone calcistico dato che, in assenza di nuove regole, molte Regioni da lunedì sarebbero passate in zona gialla. Ma cosa cambia dunque con il Decreto varato ieri dal Governo? ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 luglio 2021) Ieri il Premier Mario Draghi ha firmato il Decreto che introdurrà a partire dal 6 agosto l’obbligatorietà del green pass per accedere a tutta una serie di attività (qui tutte le). Ma tra le novità c’è anche la rimodulazione dei criteri che determineranno il passaggio da unadi rischio all’altra. Un provvedimento che era nell’aria ma che è arrivato in pieno “recupero” utilizzando un paragone calcistico dato che, in assenza di, molteda lunedì sarebbero passate in. Ma cosa cambia dunque con il Decreto varato ieri dal Governo? ...

InOndaLa7 : ?? I dettagli del nuovo decreto Covid: #GreenPass e parametri aggiornati per i colori delle Regioni ?? #siamoInOnda… - Tg3web : Si moltiplicano in tutta Italia i focolai di covid legati agli assembramenti per gli Europei di calcio, con una for… - MilanoFree : Conferenza Draghi, Speranza, Cartabia: green pass, parametri per i colori delle regioni e giustizia #cronaca #Milano - liberomondo2016 : RT @Marcell77640487: Se il #greenpass servisse per NON chiudere le attività, come dice #Draghi, avrebbero contemporaneamente ABOLITO i colo… - EffELorenzo : RT @Marcell77640487: Se il #greenpass servisse per NON chiudere le attività, come dice #Draghi, avrebbero contemporaneamente ABOLITO i colo… -