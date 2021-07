Clemente Russo è il nuovo Brutus Brand Ambassador | il primo #brutussuperhero

(Di venerdì 23 luglio 2021) Milano, 23 luglio 2021.di riferimento per gli appassionati delle due ruote, con una proposta di abbigliamento in pelle artigianale orgogliosamente Made in Italy,ha scelto und’eccezione: il pugile due volte campione del mondo e vicecampione olimpico. Personalità di punta nel mondo sportivo e conosciuto al grande pubblico, il boxer diventa così ilsuperhero. “Abbiamo il piacere di conosceregià da qualche anno, per esperienze e conoscenze ben ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Clemente Russo

Adnkronos

...Mastella corre ai ripari e come sa fare bene parte alla carica per minare l'eventuale accordo forzitaliota - perifaneo. Fa appello all'asla moderata azzurra. Intanto incamera Annarita,...... da Mina a Mia Martini, da Alice a Giuni, rivisitando in chiave pop - rock grandi classici di ... nato da un'idea di Pierluigi Di. Sabato sera, in piazza Sant'Alfonso, a Francavilla al ...Milano, 23 luglio 2021. Brand di riferimento per gli appassionati delle due ruote, con una proposta di abbigliamento in pelle artigianale orgogliosamente Made i ...O’Cumpagn Mij, il docufilm dedicato alle stelle della boxe Clemente Russo e Domenico Valentino sulle principali piattaforme dal 23 luglio.