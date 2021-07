Classifica estate 2021: ecco il mare più pulito in Italia. Da non credere (Di venerdì 23 luglio 2021) Il mare della Puglia è il più pulito d’Italia. Il dato è stato presentato nei giorni scorsi da Arpa Puglia. Seguono Toscana e Sardegna Il mare della Puglia è il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 23 luglio 2021) Ildella Puglia è il piùd’. Il dato è stato presentato nei giorni scorsi da Arpa Puglia. Seguono Toscana e Sardegna Ildella Puglia è il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

rtl1025 : ???? RTL 102.5 #PowerHitsEstate2021: @mengonimarco in testa anche nella classifica della quarta settimana - vh1italia : La colonna sonora dell'estate? ?? Eccola! ?????? #MarcoMengoni #EdSheeran #Fedez #AchilleLauro #OriettaBerti… - about_merymery : Finalmente la mia canzone dell’estate sta avendo il riconoscimento che si merita, 4 posto nella classifica fimi?? - Annalis75327421 : RT @theferroniz: votate il timbroalieno in classifica settimanale e generale ?? - Maurizi81919065 : E uscita la classifica ufficiale fimi e chissà come mai non c'è ancora Pier..????????sarà colpa di parpiglia truccha le… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica estate Mario Tessuto/ "Lisa dagli occhi blu? La nonna di Giancarlo Bigazzi" La canzone presentata nel 1969 a " Un disco per l'estate ' diventa in breve tempo una delle più vendute: rimane in classifica tra i primi 10 per 15 settimane, restando al primo posto per 6 settimane (...

Rally Roma Capitale: tre varesini accendono i motori Torna il CIR, ovvero il Campionato Italiano Rally assoluto, con la prova di mezza estate organizzata tra venerdì 23 e domenica 25 sulle strade del Lazio: il Rally Roma Capitale, gara ...la classifica ...

Tormentoni estate 2021, la classifica dei più ascoltati GQ Italia AMA ProMotocross, Washougal: l'ultima di luglio prima della pausa L’infuocato mese di luglio del ProMotocross si chiude con la tappa nello stato di Washington. Ferrandis e Cooper possono andare in vacanza da leader delle due classifiche di campionato ...

“Mille” di Fedez, Lauro e Berti sempre al top: è il brano più trasmesso “Mille” di Fedez e Achille Lauro feat. Orietta Berti, è il brano più trasmesso dalle radio in Italia: mantiene quindi la prima posizione nella classifica EarOne per la seconda settimana consecutiva. Q ...

La canzone presentata nel 1969 a " Un disco per l'' diventa in breve tempo una delle più vendute: rimane intra i primi 10 per 15 settimane, restando al primo posto per 6 settimane (...Torna il CIR, ovvero il Campionato Italiano Rally assoluto, con la prova di mezzaorganizzata tra venerdì 23 e domenica 25 sulle strade del Lazio: il Rally Roma Capitale, gara ...la...L’infuocato mese di luglio del ProMotocross si chiude con la tappa nello stato di Washington. Ferrandis e Cooper possono andare in vacanza da leader delle due classifiche di campionato ...“Mille” di Fedez e Achille Lauro feat. Orietta Berti, è il brano più trasmesso dalle radio in Italia: mantiene quindi la prima posizione nella classifica EarOne per la seconda settimana consecutiva. Q ...